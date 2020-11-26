В пункте пропуска “Меловое” задержали женщину, которая находилась в розыске

На Луганщине пограничники задержали украинку, которая находилась в розыске.

Об этом сообщает Восточное региональное управление ГПСУ.



Так, вчера, в пункт пропуска «Меловое», прибыла 49-летняя гражданка Украины. Она направлялась из РФ в Украину на автомобиле марки «Рено», как пассажир.



Во время проверки документов пограничники установили, что с марта этого года женщина находится в розыске. Ее подозревают в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».



Также, правоохранителями было установлено, что направляясь в Меловое, гражданка нарушила порядок выезда из временно оккупированной территории Украины, а именно незаконно пересекла границу в закрытом пункте пропуска «Изварино». За данное правонарушение женщину привлекли к административной ответственности.

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения гражданку передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов