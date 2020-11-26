«Достали даже Кравчука»: Гармаш рассказал о «жестких переговорах» с РФ и «ЛДНР» в ТКГ

В ходе прошедших 25 ноября очередных минских переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу прогресса достичь не удалось.

Об этом написал на своей странице в Facebook член украинской делегации журналист Сергей Гармаш, передает ДонПресс

По его словам, прошедшие переговоры были «одними из самых жестких» за последнее время:

«Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука! Простая и понятная, казалось бы, вещь — если ОРДЛО Украины не являются членами ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), то как можно рассматривать на уровне ТКГ — международных (!) консультаций — документ поданный этим НЕчленом?».

Как уточнил Гармаш, «камнем преткновения» стала так называемая «дорожная карта» по выполнению Минских соглашений. Он уточнил, что представители России категорически отказывались предоставлять свой вариант документа, настаивая на том, чтобы рассматривался варианты «Л/ДНР». По его словам, делегация РФ аргументировала свой отказ подавать «дорожную карту» тем, что это будет вмешательство во внутренние дела Украины. Также, журналист подчеркнул, что для НВФ «Л/ДНР» прекращение войны также не является выгодным:

«Эти нечлены заинтересованы в том, чтоб конфликт не заканчивался, потому что пока он идет, — они „министры“ и „полпреды“, а кем они будут в случае его окончания — мелкими клерками в России? В конце концов, — мы же готовим документы, мирные планы не для того, чтобы они были, а чтоб выполнялись, чтоб работали, чтоб конфликт действительно прекратился. Но, тогда снова становится актуальным вопрос о легитимности субъектов и процесса подготовки этих документов, а, также, — ответственности за их невыполнение. А какая ответственность у несубъекта?..».

Гармаш резко высказался и о представителях ОБСЕ, которые должны быть непредвзятым посредником в переговорах, однако они, по его мнению, «играют роль инструмента Кремля»:

«Я уже не говорю о том, что представители ОБСЕ не замечают заявлений представителей ОРДЛО от России, когда они называют себя некими тремя буквами или „республиками“, — речь об элементарном уважении, когда Первый Президент Украины поднимает руку, чтоб высказаться, а его не замечают, передавая слово трем буквам. Когда Грызлов хочет что-то сказать, — он просто включает микрофон и говорит… Нас, представителей ОРДЛО от Украины ОБСЕ вообще старается не видеть, хотя наш статус ничем не ниже приглашенных российской делегацией нечленов из оккупированных РФ Донецка и Луганска».

По его мнению, Украине придется менять свою тактику переговоров в Минском процессе, иначе военный конфликт будет продолжаться еще много лет:

«Если мы не хотим еще 6 лет ходить по кругу бессмысленной крови, очерченному московским циркулем, нам придется что-то менять. А мы не хотим. Даже на субъективном уровне заметно, что наглость Москвы и предвзятость ОБСЕ меняют настроения в делегации».