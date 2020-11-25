Когда в Украине могут ввести полный локдаун: стала известна новая дата

Власти рассматривают два варианта введения полного локдауна в Украине из-за распространения заболеваемости COVID-19 в период новогодних праздников. Вероятные даты – с 20 декабря или после Нового года – будут зависеть от темпов распространения СOVID-19 и загруженности медицинской системы.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Вопрос о введении полного локдауна обсуждается в Кабинете министров и Офисе президента.

“Пока рассматривается два варианта в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В “лайтовом” варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул”, – сообщил собеседник издания.

Если количество новых случаев будет расти и в дальнейшем, локдаун может быть введен уже с 20 декабря и тогда он захватит новогодние праздники.

“Процент заполняемости больниц колеблется по Украине в среднем в пределах 50%, но если он будет достигать 80%, система здравоохранения может не выдержать. И тогда наступит то, о чем говорил Степанов (министр здравоохранения Максим Степанов – “источник”): выборочная госпитализация и медицинский коллапс “, – сообщает источник.

Как отмечается, варианты локдауна пока только прорабатываются, транспортное сообщение во время него, возможно, останавливаться не будет.

Как сообщал “источник”, на всей территории Украины жесткий карантин могут ввести в конце декабря – источники называют даже конкретную дату – 25 декабря.

К слову, ранее народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Евгения Кравчук в эфире источник TV заявила, что в Украине с 29 декабря на две недели могут ввести полный локдаун.