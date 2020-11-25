Хомчак назвал пять причин, по которым конфликт на Донбассе нельзя решить исключительно военными методами

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак уверен, что конфликт на Донбассе невозможно решить исключительно военными методами.

Такое мнение он высказал на встрече с журналистами экспертами и блогерами, говорится в материале “Апострофа”.

“Во-первых, такая операция будет связана с большими потерями. Во-вторых, наступление означает боевые действия в жилой застройке, из-за чего Украину могут обвинить в нарушениях норм международного гуманитарного права. В-третьих, военная операция на Донбассе не будет одобрена зарубежными партнерами нашей страны. Помимо этого, нельзя сбрасывать со счетов и Россию, которая обладает численным преимуществом и более широкими возможностями, чем Украина”, – сказано в сообщении.

Также Руслан Хомчак заявил, что нужно учитывать позицию местного населения. В этой связи он вспомнил март 2014 года, когда войска под его командованием получили приказ выдвинуться к государственной границе. Местные жители всячески препятствовали перемещениям солдат, а мэр одного из городков прямо заявила, что они ждут здесь “совсем другую армию”.

“Да и сейчас все перемещения наших войск моментально “сливаются” на той стороне, – отметил Руслан Хомчак. – Поэтому, даже если в результате внезапного удара мы сможем отодвинуть линию разграничения на 3-5 километров к востоку, то какие стратегические задачи мы при этом решим?”