Ситуация с COVID-19 на Луганщине за минувшие сутки: еще 74 человека заболели, 9 умерли в результате осложнений

Лабораторно подтверждено 74 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло девять человек, из них семь – в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 10, Рубежное – 10, Северодонецк – 15 Беловодский район – 2, Белокуракинский – 7, Кременской – 5, Меловской – 4, Новоайдарский – 4, Попаснянский – 8, Сватовский – 3, Старобельский – 5, Троицкий – 2.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 5793 человек.

Из них выздоровели – 3497 (236 за последние сутки); лечатся – 2144 (366 – стационарно, 1778 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли девять человек: 60-летняя, 78-летняя, 84-летняя женщины и 54-летний, 72-летний, 75-летний, 81-летний мужчины из Северодонецка; 91-летний мужчина из Старобельского района; 81-летняя женщина из Сватовского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 152 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 17,3%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 25 ноября (09:00) в Украине 661 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 492 – летальных, 307778 человек выздоровели. Всего проведено 4324463 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 13 882 новых случая; летальных – 229; осуществлено 75396 тестирований; выздоровели 8420 человек.