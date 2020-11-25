За время перемирия погибли четверо бойцов ООС, 14 получили ранения, – Хомчак

Сегодня – 122 день от начала всеобъемлющего перемирия, достигнутого 27 июля во рамках Трехсторонней контактной группы. И, по словам Главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, перемирие на сегодня соблюдается. Однако, не нужно забывать, что война на Востоке Украины продолжается, линия соприкосновения 400 километров.

Об этом сообщает armyinform.com.ua

«Если Вооруженным Силам стоит задача без необходимости огонь не открывать, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. К сожалению, враг не так же выполняет их », – заявил генерал-полковник Руслан Хомчак во время встречи с представителями СМИ.

Что касается обстрела 24 ноября позиций наших войск в пригороде Авдеевки, в результате которых погиб военнослужащий отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, Главнокомандующий ВС Украины сообщил: «По вчерашнему дню был обстрел, мы его квалифицировали как снайперский, идет расследование. Раненый военнослужащий 72-й бригады, который, к сожалению, в больнице скончался. Это четвертый случай гибели за 122 сутки и имеем 14 человек раненых. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако, если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы) это, конечно, мало ».

По словам Главнокомандующего ВС Украины, решение об огоне принимает командир на месте. Вчера, 24 ноября, огонь не открывали, потому что проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти.

«Комбриг принял решение огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось бы эвакуировать военного», – отметил генерал-полковник Руслан Хомчак.

24 ноября вблизи Авдеевки Донецкой области от пули снайпера российских наемников ранения получил украинский военнослужащий. Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Позже раненый скончался.