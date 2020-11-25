В Станице Луганской реконструируют здание поселкового совета. ФОТО

Продолжается реконструкция здания Станично-Луганской поселкового совета под размещение будущего центра предоставления административных услуг. Сейчас продолжаются демонтажные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Подрядная организация уже демонтировала старые окна, частично потолок, пол, межкомнатные перегородки, штукатурку на стенах и двери.



Реконструкция происходит в рамках реализации Программы ООН «Восстановление и развития мира” и Компонента “Местное самоуправление и реформа по децентрализации власти”. Проект предусматривает полную реконструкцию здания, обустройство помещений, оснащение современной техникой, что позволит предоставлять административные услуги населению в удобный способ и в короткий срок.

В РГА также показали визуализацию того, как здание будет выглядеть после ремонта, в частности, вход в него.