Ситуация будет напряженной: Минздрав дал прогноз, когда COVID-19 пойдет на спад в Украине

Вторая волна коронавируса, который охватил Украину, будет вызывать напряженную ситуацию в стране до марта следующего года.

Об этом в программе “Зе Интервьюер” на YouTube рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Однако он отметил, что это не означает каждодневный рост заболеваемости. Но количество случаев коронавируса точно будет увеличиваться.

“COVID-19 является респираторной болезнью, и в марте начинается спад респираторных болезней, которые имеют сезонность”, – отметил Степанов.

Министр также сказал, что уже ясно, что сезонность коронавируса не такая, как у обычного гриппа. Однако все же летом показатели заболеваемости были ниже.

Кроме того, Степанов подчеркнул, что прогнозы на спад COVID-19 в начале весны дают не только украинские эпидемиологи, а и зарубежные.

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