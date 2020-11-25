В Северодонецке и Станице Луганской лесники рассказали о ценах на новогодние елочки

ГП “Северодонецкое лесоохотничье хозяйство” к предстоящим новогодним праздникам реализует елку наборную.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Как указывается, для изготовления наборной елки рабочие используют ветви сосны обыкновенной и сосны крымской. Ветви образовалось после проведения рубок ухода за лесом и является дополнительным использованием лесного ресурса.
Цена елок в гривнах составляет:
|цена
|розничная
|оптовая
|до 1,0 м
|150, 00
|125,00
|от 1,1 м до 2,0 м
|170,00
|140,00
|от 2,1 м до 3,0 м
|420,00
|360,00
|от 3,1 м до 4,0 м
|720,00
|560,00
Также свои расценки назвали в ГП “Станично-Луганское ЛОХ”. Елки можно приобрести на торговых площадках и непосредственно в лесничествах по следующим ценам:
Елка новогодняя до 1 м – 102 грн;
Елка новогодняя от 1м до 2м – 120 грн;
Елка новогодняя от 2м до 3м – 180 грн;
Спец елка от 3м – 216 грн;
Комплект новогодний – 54 грн.
Новогодние елки можно приобрести по адресу: Станица Луганская. ул. 5-линия, 27; Кондрашевское лесничество; Малиновское лесничество; Песчаное лесничество; Чугинское лесничество; Счастьенское лесничество.