В Северодонецке и Станице Луганской лесники рассказали о ценах на новогодние елочки

ГП “Северодонецкое лесоохотничье хозяйство” к предстоящим новогодним праздникам реализует елку наборную.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как указывается, для изготовления наборной елки рабочие используют ветви сосны обыкновенной и сосны крымской. Ветви образовалось после проведения рубок ухода за лесом и является дополнительным использованием лесного ресурса.

Цена елок в гривнах составляет:

цена розничная оптовая до 1,0 м 150, 00 125,00 от 1,1 м до 2,0 м 170,00 140,00 от 2,1 м до 3,0 м 420,00 360,00 от 3,1 м до 4,0 м 720,00 560,00





Также свои расценки назвали в ГП “Станично-Луганское ЛОХ”. Елки можно приобрести на торговых площадках и непосредственно в лесничествах по следующим ценам:

Елка новогодняя до 1 м – 102 грн;

Елка новогодняя от 1м до 2м – 120 грн;

Елка новогодняя от 2м до 3м – 180 грн;

Спец елка от 3м – 216 грн;

Комплект новогодний – 54 грн.

Новогодние елки можно приобрести по адресу: Станица Луганская. ул. 5-линия, 27; Кондрашевское лесничество; Малиновское лесничество; Песчаное лесничество; Чугинское лесничество; Счастьенское лесничество.