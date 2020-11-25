На Луганщине водитель не справился с управлением и съехал в кювет: есть пострадавшие. ФОТО

Сегодня утром, в 7.45, в Новопсковского отдела полиции поступило сообщение 25-летнего местного жителя о том, что он попал в ДТП.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что водитель, управляя личным автомобилем ВАЗ 2113 не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир.









Сейчас решается вопрос о квалификации данного факта. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.