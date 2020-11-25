В рамках всеукраинской акция «16 дней против насилия» в Кременной открыли мурал “Анемона”. ФОТО

Ежегодная Всеукраинская акция «16 дней против насилия» стартовала в Кременной открытием мурала «Анемона».

Об этом сообщает пресс-служба Кременской районной государственной администрации.



Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря в Украине проходит акция «16 дней против насилия». Традиционно, Луганщина активно приобщается к проведению акции, чтобы осудить различные проявления насилия – психологического, физического, экономического и тому подобное.



25 ноября, когда мировое сообщество отмечает Международный день борьбы против насилия в отношении женщин, на здании Луганского областного физкультурного центра «Олимп» торжественно открылся мурал «Анемона». Автор Ян Птушко ставил перед собой цель донести до общества месседж – насилие должно быть преодоленным.



Мурал создан по инициативе Департамента социальной защиты населения областной госадминистрации при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества в рамках проекта «Развитие структур предоставления услуг образовательного потенциала для психологического обеспечения в Восточной Украине».



На мероприятии присутствовали директор Департамента Элеонора Полищук, городской голова Юрий Прокопенко, начальник управления социальной защиты населения Кременской РГА Юлия Коротич, директор ЛОФЦ «Олимп» Юрий Ищенко и другие.

Важность и актуальность предотвращения и противодействия насилию признана во всем мире. Международный опыт свидетельствует о том, что победить насилие можно только совместными усилиями.