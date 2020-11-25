Во всех медпунктах сервисных центров КПВВ хотят ввести бесплатное тестирование на COVID-19

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук сообщает о планах проводить бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 непосредственно в медицинских пунктах сервисных центров на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линиях разграничения со временно оккупированными территориями.

Об этом она сообщила в интервью “Интерфакс-Украина”.

“Если говорить об услугах, предоставляемых и которые будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19. Также напомню, что один сервисный центр уже работает в Счастье (г. Счастье Луганской области – ИФ). В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком (пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области – ИФ), а также модернизированный на Чонгаре (с. Чонгар Генического района Херсонской области на админграницах с Автономной Республикой Крым – ИФ). в следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ “, – сказала Голованчук .

По ее словам, эта процедура будет происходить согласно алгоритму действий, который будет наработан по услугам, предоставляемым на «первичке» в медицинском кабинете такого сервисного хаба.

“Будет осуществляться тестирование на въезде (на подконтрольную украинскому правительству территорию – ИФ), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет”, – подчеркнула заместитель министра.

Голованчук надеется, что такая услуга начнет работать до конца года.

“По крайней мере, средства на это искали, и со стороны Министерства здравоохранения алгоритм разработан. Это очень важный момент, потому что сейчас граждане, которые заезжают из оккупированной территории, делают тесты за свой счет и ждут, когда поступят результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим гражданам, учитывая, что все это – территория Украины “, – добавила она.