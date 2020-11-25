Основные работы на трассе Старобельск-Новоайдар хотят завершить до конца 2020. Если позволит погода

Продолжается текущий средний ремонт на дороге Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, от Старобельска до Новоайдара. Ведутся работы на двух участках на дороге Н-21, общая протяженность более 40 километров. Работы выполняют два подрядчика – ООО «Ростдорстрой» (км 0 +000 – км 20 +000) и ООО «Автомагистраль-Юг» (км 20 + 000 – км 39 + 960).

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



Однако, недавние снегопады в Луганской области приостановили ход выполнения работ. По прогнозам синоптиков, на днях ожидается оттепель и повышение температуры окружающей среды. А это значит, что работы возобновятся.

Начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Вячеслав Булатов сообщил, что перед снегопадами основные работы на дороге Н-21 приближались к завершению.



По всей протяженности маршрута закончено фрезерование изношенного дорожного покрытия, а также укладка нижнего слоя асфальтобетона. Проводились работы по расширению дорожного полотна до 8 м (ширина дороги была 7 метров).



Укладка верхнего слоя – сделано 25 км из 40. ООО «Ростдорстрой» – 15 км (из 20 км) и ООО «Автомагистраль-Юг» – 10 км (из 20 км). По всему маршруту Старобельск – Новоайдар придорожную полосу расчистили от кустарников и мелколесья



Дорога проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниковое, Новоайдар и была одной из проблемных Луганской области. На некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара, дорожное покрытие абсолютно изношено, а передвигаться по такой дороге было опасно.



При благоприятной погоде основные работы планируют завершить до конца текущего года. На следующий 2021 – нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и окончание установки барьерного ограждения.



