В Кременной появится зарядная станция для электромобилей

В июле этого года Департаментом международной технической помощи, инновационного развития и внешних отношений Луганской облгосадминистрации в партнерстве с Кременским городским советом и общественной организацией Кременской центр регионального развития «Наша громада» было подготовлено проектную заявку по созданию зарядной станции для электромобилей в г. Кременная на конкурс малых грантов в рамках Компонента «Местное самоуправление и реформа по децентрализации власти» Программы ООН по восстановлению и развитию мира.

Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Известно, что в области есть только 2 частные заправочные станции, которые находятся в г. Северодонец. И это сдерживает уровень внедрения и использования электротранспорта в регионе.

Почему именно Кременная избрана городом для реализации проекта? Город, кроме хорошей грантовой истории, имеет туристический («зеленый» регион области), спортивный (спорткомплекс «Олимп») и транзитный потенциал (въезд в область со стороны Донецкой области).



Указанная заявка стала победителем конкурса и в настоящее время идет процесс реализации инициативы, уже определено место расположения заправки, сделано благоустройство, продолжается закупка оборудования.

Проектом предполагается создать положительный пример использования современных технологий и внедрить первую муниципальную АЗС для электромобилей.