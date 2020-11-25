Новопсковское ТМО получило 27 кислородных концентраторов

Для эффективного противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и уменьшению ее рисков для здоровья населения КНП «Новопсковское ТМО» недавно получило от международной организации ПРООН 20 штук кислородных концентраторов мощностью до 10 литров с одним выходом и индикатором Oxytek 10A.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской РГА.

Как указывается, еще 7 кислородных концентраторов мощностью до 10 литров было приобрело за счет средств другой субвенции, выделенной Новопсковским поселковым советом на общую сумму 212,500 тыс. грн., а также за счет средств субвенции из государственного бюджета на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, предоставляющих стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19 на общую сумму 85,000 тыс грн.