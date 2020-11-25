В ОРЛО 12-летний мальчик упал с 8-метрового обледенелого моста

Во временно неподконтрольном Антраците с моста высотой восемь метров упал мальчик.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Подросток упал с обледеневшего скользкого моста, с высоты около восьми метров, практически на железную дорогу. Ограждение из железобетонных блоков не защитили 12-летнего мальчика, так как между ними есть интервалы. Пострадавшего увидела проходившая мимо женщина и вызвала скорую помощь. Из-за сложных погодных условий медики не смогли сами перенести его в машину.

При падении ребёнок сломал обе ноги и одну руку. Его госпитализировали в больницу и сразу же прооперировали. Сейчас он находится в реанимационном отделении в стабильном состоянии