Пенсии для граждан из ОРДЛО: в “Ощадбанке” сообщили важную информацию

В “Ощадбанке” готовы еще на три месяца продлить срок действия карт для пенсионеров из временно неподконтрольных территорий Донетчины и Луганщины.

Об этом сообщила Украинская делегация для участия в ТКГ.

Данное предложение было озвучено вчера, 24 ноября, во время заседания экономической подгруппы ТКГ по Донбассу.

“Представители «Ощадбанка» заявили о готовности продлить срок действия банковских карт, для получения выплат пенсионерами, еще на три месяца. Таким образом, пенсионеры ОРДЛОУ смогут получить пенсии и социальные выплаты, если российская сторона возобновит работу КПВВ”, – сказано в сообщении.

К слову, ранее “Ощадбанк” уже продолжал действие пенсионных карт для жителей ОРДЛО до 1 января будущего года.