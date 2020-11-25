Вражеский снайпер убил украинского военнослужащего в зоне ООС

За прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили достигнутые договоренности.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Пивденное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» огнем из стрелкового оружия противник провоцировал наших защитников неподалеку Водяного. По позициям наших войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. В результате выстрела вражеского снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.

Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.



О циничных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.



С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.