На Луганщине речка Камышеваха страдает из-за прибытия грязных шахтных вод. Очистных сооружений здесь нет. ВИДЕО

Река Камышеваха в Луганской области превратилась в желтое болото. Таковы последствия затопления шахт в прифронтовом Золотом. Вода из нерабочих шахт оккупированного Первомайска через подземные потоки попадает на подконтрольную Киеву территорию. Если так будет продолжаться и в дальнейшем, местные жители окажутся посреди экологического бедствия и без работы

Об этом сообщается в сюжете 5 канала.

Людмила поселилась в Золотом в начале 60-х годов. Работала на местной шахте. Говорит, несмотря на то, что предприятие действовало на всю мощность, экологически район был чистым.

“У нас была вода! Мы тут пили, стирали. А теперь из шахты пустили воду, видите, что делается? Только красная вода течет”, – говорит Людмила, жительница Золотого.

“Дети ходили мои. Выросли на этой реке и на пруду. Не загонишь домой было. А это все! Лягушки здесь начинали с весны. А потом благополучно сдохли”, – рассказывает Светлана, жительница Золотого.

Экологическая катастрофа в Золотом начала назревать 6 лет назад. С тех пор как за линией разграничения оккупанты одна за другой начали закрывать шахты. Со временем вода из них потекла на подконтрольную Украине территорию.

“На неподконтрольной территории все шахты затоплены. Ранее функцию водоотлива выполняла шахта “Родина”, та, что находится на Золотом-4. В 2018 году из-за бессмысленной политики реструктуризации она была затоплена. Все орудия, все насосные установки были затоплены под водой. Поток быстрыми темпами начал прибывать на шахту “Золотое”, – говорит Алексей Бабченко, глава военно-гражданской администрации г. Золотое.

Шахта “Золотое” напора воды не выдержала. Весной 2018-го произошла авария, которая вывела предприятие из строя.

“Затопило 2 горизонта. С трудом удержали ее на промежуточном горизонте, который не готов к откачке такого объема вод, поступающего сейчас на шахту. А это более 900 кубов в час. Вода – она такая. Для этого надо, я знаю, что в областной администрации ведутся работы, чтобы поставить очистные сооружения. Ну, воз и ныне там”, – говорит Роман Панчук, председатель профсоюзной организации шахты “Золотое”.

Шахта “Золотое” стала барьером между затопленными шахтами оккупированного Первомайска и шахтами, которые работают на подконтрольной Украине территории. Самостоятельно справиться с таким объемом воды государственное предприятие не может.

Очистных сооружений в Золотом нет. Денег на их строительство тоже. После затопления горизонтов все финансы предприятие тратит на откачку воды.

“Если шахту “Золотое” затапливает горизонт 600 метров, через 2 месяца шахта “Карбонит” будет затоплена, потому что у них не оборудованы водоотливы на такой объем воды. А через полгода будет затапливаться шахта “Горская”, – рассказывает Роман Панчук, председатель профсоюзной организации шахты “Золотое”.

Затопление соседних шахт означает потерю рабочих мест. Для жителей прифронтового Золотого и Горского, где более 70 процентов – горняки, это может превратиться в тотальную безработицу. К тому же шахты, по оценкам экспертов, могли бы давать до 100 тонн угля в сутки, если бы государство помогло откачать воду.

В Минэнерго проект по разработке новых пластов не рассматривают уже несколько лет. Тем временем грязная вода из Камышевахи продолжает литься в Северский Донец, из которого пьют воду большинство жителей Луганской области.