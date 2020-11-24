В ТКГ снова не смогли договориться о разблокировании работы КПВВ на Донбассе

Сегодня, 24 ноября, в режиме видеоконференции состоялось заседание Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской делегации для участия в ТКГ.



“Гуманитарная подгруппа продолжает обсуждение технических вопросов обеспечения работы КПВВ «Счастье» и «Золотое» и по обмену взаимно удерживаемыми лицами”, – сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что “российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники”.