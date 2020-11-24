Только около 1% переселенцев получили жилье с помощью государственной поддержки

В Украине почти 70% переселенцев нуждаются в жилье. Кроме этого, более 27% опасаются выселения из-за того, что не могут платить за аренду.

Такие факторы побуждают переселенцев возвращаться на территории, где им может угрожать опасность. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает 24 канал со ссылкой на Интерфакс.



При этом Денисова обратила внимание, что около 65% переселенцев, вернувшихся жить на временно оккупированные территориях, – это пожилые люди.



По словам Денисовой, около 1% переселенцев получили жилье при государственной поддержке, хотя, по международным оценкам, нуждается в нем почти 70%. Около 60% живут в арендованном жилье.

Омбудсмен отметила, что на государственном уровне до сих пор нет официальных данных о жилищных потребностях переселенцев. Кроме этого, отсутствует информация о количестве людей, которым предоставили жилье при поддержке государства или местного самоуправления.

“За все время внутреннего перемещения ни на общегосударственном, ни на местном уровне так и не принято решений, необходимых для решения жилищных проблем граждан, ставших жертвами конфликта”, – сказала Денисова.