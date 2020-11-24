В ЛОВГА констатировали уменьшение заболеваемости COVID-19 и назвали причины

Уменьшение заболеваемости коронавирус в области достигнуто за счет введения карантина и соблюдения масочного режима.

Об этом рассказал заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов сегодня, 24 ноября, на пресс-брифинге в Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Отмечу, что население стало чаще применять защитные маски, соблюдать другие противоэпидемические мероприятия. Свою роль сыграло и введение карантина выходного дня. Уровень эффективности можно будет измерить впоследствии, однако случаев заболевания фиксируется меньше, – отметил Владимир Жданов. – Изъятие двух дней с цепи активного общения позволило сократить количество новых случаев инфицирования ».

Следует также напомнить, что недавно вступил в силу Закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот, в частности, изготовленных самостоятельно.

Владимир Жданов подчеркнул, что приостановление пропуска людей на КПВВ в Станице Луганской также дало возможность приостановить распространение COVID-19 – около 20% от общего количества заболевших на Луганщине были жителями временно оккупированных территорий, пересекавшими линию разграничения.

Всего, как сообщил спикер, с начала пандемии лабораторным центром и частными лабораториями обследовано 77489 человек. Кроме того, 35 455 лицам сделали ИФА-тестирование.

Важно, что облгосадминистрацией проведена значительная работа по оборудованию больниц аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными концентраторами и медицинским кислородом.

Сегодня Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины имеет достаточное количество реактивов и расходных материалов, чтобы проводить исследования в необходимом объеме.

Относительно исследований методом ИФА на наличие иммуноглобулина M и G Владимир Жданов отметил, что за последний месяц количество полученных результатов с наличием иммуноглобулина G составляет от 40 до 50% положительных тестов. Это говорит о том, что люди перенесли коронавирусную инфекцию бессимптомно.

Среди общего количества инфицированных в Луганской области мужчин – 41,6%, женщин – 58,4%.

По возрасту: до 17 лет – 3,6%, от 18 до 29 – 8,8%, от 30 до 49 – 38%, от 50 до 69 – 39,2%, от 70 – 10,4%.

Впрочем, вырос уровень смертности от последствий COVID-19 – в области умерли 143 человека. Смертность (на 100 000 населения) составляет 21,2, летальность (от общего количества заболевших) – 2,5%.

По территориям наибольший процент летальности в Марковском и Кременском районах. Смертности – в Беловодском и Марковском районах. Там соответствующие средние показатели по области превышены в два-три раза.