35-летний житель Кременского района устроил поножовщину

В Кременской отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что к ним госпитализировали 37-летнего местного жителя с многочисленными проникающими ножевыми ранениями.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия, установили обстоятельства и лицо, подозреваемое в совершении правонарушения. Им оказался 35-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что между мужчинами возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес многочисленные ножевые ранения потерпевшему.

Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.