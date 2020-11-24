Принес домой и поджёг: в результате взрыва боеприпаса в ОРДО ранен мужчина и трое детей

Во временно неподконтрольном Шахтерске (Донетчина) в результате взрыва мужчина и трое детей получили осколочные ранения.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Как стало известно, 30-летний мужчина принес домой корпус гранатомётного выстрела. Вечером он вынес его во двор, позвал троих несовершеннолетних детей и в их присутствии вкрутил боеприпас в землю и поджёг. Вместо “фейерверка” произошёл взрыв, в результате которого мужчина и трое детей получили травмы. Двухлетний ребенок лишился глаза.

На горе-поджигателя НВФ “завели уголовное дело за незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности”.