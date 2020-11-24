За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пятеро жителей Луганщины

Лабораторно подтверждено 40 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 10, Рубежное – 7, Северодонецк – 16 Кременской район – 1, Сватовский – 1, Станично-Луганский – 1, Старобельский – 4.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 5719 человек.

Из них выздоровели – 3261 (109 за последние сутки); лечатся – 2315 (348 – стационарно, 1967 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пять человек: 61-летняя и 74-летняя женщины из Старобельского района, 54-летняя женщина из Новоайдарского района, 71-летняя женщина из Троицкого района; 71-летний мужчина из Белокуракинского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 143 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 17%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 ноября (09:00) в Украине 647 976 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 263 – летальных, 299358 человек выздоровели. Всего проведено 4279025 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 12 287 новых случаев; летальных – 188; осуществлено 61567 тестирований; выздоровели 8298 человек.