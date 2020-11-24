Отдых в Закарпатье: для души и тела

Идеальный отдых в Закарпатье – это когда вы отправляетесь на свидание с живой природой, горским воздухом и целебными термальными и минеральными источниками, но при этом не отказываете себе в комфорте, дарованном современной цивилизацией. Именно такие условия созданы в санаторно-курортом комплексе «Деренивская Купель», расположенном рядом с Ужгородом. Ознакомиться с подробностями проживаниями, питания и расценками можно на сайте https://derenivska-kupil.ua/. А мы детально остановимся на возможностях оздоровления.

Термальный отдых в Закарпатье

Санаторно-курортный комплекс «Деренивская Купель» расположен на термальных и минеральных источников. Воды с очень высоким содержанием солей кремний и бора оказывают комплексное позитивное влияние на все системы организма:

– дыхательную;

– сердечно-сосудистую;

– репродуктивную;

– эндокринную;

– успокаивают нервную систему;

– способствуют восстановлению опорно-двигательного аппарата.

В санаторно-комплексе работают профессиональные медики – они могут составить для вас индивидуальную оздоровительную программу. К вашим услугам – массажи, процедуры в бальнеологических комнатах, сауны, бассейны с термальной водой, ледяные фонтаны – прекрасно сочетаются с отдыхом в парилке. Также вы можете посетить современный SPA-центр. Утро можно начать с активной зарядки в тренажерном или фитнесс-зале или поиграть в большой теннис. Для кардио – то, что нужно!

Когда ехать в «Деренивскую Купель» – зимой или летом?

Время года здесь совсем не играет роли – в каждую пору это место прекрасно. Летом прекрасно гулять по холмам Карпат – это предгорье, потому спуски здесь пологие, подниматься и спускаться по ним легко. Они укрыты карпатскими травами и прекрасными цветами. Нагуляв аппетит, можно возвращаться на территорию санатория – в 3 ресторанах высокой кухни уже приготовили для вас вкусный обед. А потом можно и на оздоровительные процедуры.

Зимний отдых прельщает другими эмоциями. Вы когда-то прыгали после разгоряченной баньки в ледяную прорубь? А чаны с горячей термальной водой – это оказывает волшебное целебное действие на все системы организма: дыхательную, сердечно-сосудистую, иммунную. Да и сами Карпаты зимой невероятно красивы – уже только любование заснеженными горными склонами дает такой необходимый эмоциональный релакс. Здесь вы отдохнете душей и телом.