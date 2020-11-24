Габа чай уже давно пользуется популярностью на Западе. Теперь он известен и популярен и в России. Подобное название чая – из-за повышенного содержания гамма-аминомасляной кислоты в чайном листе. Вы сможете чай gaba купить в интернет-магазине NeW TeA. Здесь представлен ассортимент вкусного и полезного габа-чай, и каждый сможет сделать верный выбор, ознакомившись подробнее с описанием. Вы сможете созвониться со специалистами по телефону, чтобы в мобильном режиме компетентно и бесплатно проконсультироваться. Вам разъяснят все по возникшим вопросам и помогут сделать верный выбор.

Особенности габа чая

В чайном листе – повышенное содержание ГАМК. Этого удается достичь за счет бескислородной ферментации. ГАМК – самый важный тормозной нейромедиатор центральной нервной системы человека, а также других млекопитающих. Наравне с дзенской медитацией, а также психотерапией, ГАМК приводит человека в состояние покоя.

И если недостаточно этого нейромедиатора в организме человека, то в результате возможна бессонница, депрессия, сильная раздражительность, а также другие нервные расстройства.

Полезные свойства габа-чая

Из полезных свойств, которые приписывают традиционно габа-чаю, следует выделить приведение в норму кровяного давления, а также избавление от похмельного синдрома. Кроме того, чай расслабляет и успокаивает. А еще – повышает выносливость и снижает тревожность. Габа-чай нормализует сон и улучшает память. И это – далеко не все положительные свойстыа. Их гораздо больше. И каждый сможет оценить все прелести употребления подобного напитка.

Доказано, что ГАМК успокаивающе действует на организм и стимулирует кровообращение в головном мозге, нормализует кровяное давление и улучшает память. Проясняется ваше мышление. И именно повышенным содержанием ГАМК в чайном листе обосновывают полезные свойства Габа-чая.

Кроме того, в ста граммах чая содержится до трехсот миллиграмм гамма-аминомасляной кислоты. Это гораздо больше. нежели в других видах чая.

В отличие от синтетической ГАМК, плохо проникающей через защитный барьер головного мозга, гамма-аминомасляная кислота, которая содержится в натуральном чайном листе, гораздо лучше усваивается.

Как заваривать габа-чай правильно

Если вы заварите правильно чай Габа, то сможете ощутить прекрасный вкус этого напитка. Поэтому стоит экспериментировать.

Заваривание чая – это возможность извлечь из чайного листа химические вещества под действием высокой температуры. Подобный процесс – экстракция. И степень экстракции завит от температуры воды. Чем она выше, тем заваривание будет происходит активнее, настой получится более густым и насыщенным.

В случае с чаем-габа, исключено присутствие горечи или чрезмерной терпкости. Поэтому можно использовать воду достаточно высокой температуры для заваривания – от девяноста до девяноста пяти градусов. Здесь не будет неприятной терпкости.

Габа-чай очень ароматный. Поэтому для заваривания лучше всего использовать фарфоровую или стеклянную гайвань. Глиняный чайник ввиду пористой структуры стенок может не додать аромата полностью.

Необходимо закипятить воду. Следует прогреть посуду горячей водой и положить в нее семь грамм чая – это полторы или две столовые ложки. Обдав горячей водой, необходимо сразу же слить настой, чтобы пробудить чайные листья. Первый пролив следует подержать в течение десяти секунд, у последующих время увеличивается для настаивания на десять – двадцать секунд.

Следует обратить внимание на аромат и вкус чая-габа, трансформацию вкуса между проливами. Необходимо заваривать чай, пока настой не потеряет вкус.