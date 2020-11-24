Габа чай уже давно пользуется популярностью на Западе. Теперь он известен и популярен и в России. Подобное название чая – из-за повышенного содержания гамма-аминомасляной кислоты в чайном листе. Вы сможете чай gaba купить в интернет-магазине NeW TeA. Здесь представлен ассортимент вкусного и полезного габа-чай, и каждый сможет сделать верный выбор, ознакомившись подробнее с описанием. Вы сможете созвониться со специалистами по телефону, чтобы в мобильном режиме компетентно и бесплатно проконсультироваться. Вам разъяснят все по возникшим вопросам и помогут сделать верный выбор.
Особенности габа чая
В чайном листе – повышенное содержание ГАМК. Этого удается достичь за счет бескислородной ферментации. ГАМК – самый важный тормозной нейромедиатор центральной нервной системы человека, а также других млекопитающих. Наравне с дзенской медитацией, а также психотерапией, ГАМК приводит человека в состояние покоя.
И если недостаточно этого нейромедиатора в организме человека, то в результате возможна бессонница, депрессия, сильная раздражительность, а также другие нервные расстройства.
Полезные свойства габа-чая
Из полезных свойств, которые приписывают традиционно габа-чаю, следует выделить приведение в норму кровяного давления, а также избавление от похмельного синдрома. Кроме того, чай расслабляет и успокаивает. А еще – повышает выносливость и снижает тревожность. Габа-чай нормализует сон и улучшает память. И это – далеко не все положительные свойстыа. Их гораздо больше. И каждый сможет оценить все прелести употребления подобного напитка.
Доказано, что ГАМК успокаивающе действует на организм и стимулирует кровообращение в головном мозге, нормализует кровяное давление и улучшает память. Проясняется ваше мышление. И именно повышенным содержанием ГАМК в чайном листе обосновывают полезные свойства Габа-чая.
Кроме того, в ста граммах чая содержится до трехсот миллиграмм гамма-аминомасляной кислоты. Это гораздо больше. нежели в других видах чая.
В отличие от синтетической ГАМК, плохо проникающей через защитный барьер головного мозга, гамма-аминомасляная кислота, которая содержится в натуральном чайном листе, гораздо лучше усваивается.
Как заваривать габа-чай правильно
Если вы заварите правильно чай Габа, то сможете ощутить прекрасный вкус этого напитка. Поэтому стоит экспериментировать.
Заваривание чая – это возможность извлечь из чайного листа химические вещества под действием высокой температуры. Подобный процесс – экстракция. И степень экстракции завит от температуры воды. Чем она выше, тем заваривание будет происходит активнее, настой получится более густым и насыщенным.
В случае с чаем-габа, исключено присутствие горечи или чрезмерной терпкости. Поэтому можно использовать воду достаточно высокой температуры для заваривания – от девяноста до девяноста пяти градусов. Здесь не будет неприятной терпкости.
Габа-чай очень ароматный. Поэтому для заваривания лучше всего использовать фарфоровую или стеклянную гайвань. Глиняный чайник ввиду пористой структуры стенок может не додать аромата полностью.
- Необходимо закипятить воду.
- Следует прогреть посуду горячей водой и положить в нее семь грамм чая – это полторы или две столовые ложки. Обдав горячей водой, необходимо сразу же слить настой, чтобы пробудить чайные листья.
- Первый пролив следует подержать в течение десяти секунд, у последующих время увеличивается для настаивания на десять – двадцать секунд.
Следует обратить внимание на аромат и вкус чая-габа, трансформацию вкуса между проливами. Необходимо заваривать чай, пока настой не потеряет вкус.