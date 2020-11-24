Луганщина получила более 5500 наборов LEGO для первоклассников



Вчера, 23 ноября, в Луганскую область доставлен груз гуманитарной помощи – 5779 игровых наборов LEGO Six Bricks. Они используются в первых классах Новой украинской школы как дидактический материал для внедрения методик игрового и деятельностного обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



С помощью игровых конструкторов учителя смогут наглядно и доступно объяснить детям учебный материал, развивать навыки критического мышления, речи, память, внимание, умение работать в группе.



Департаментом образования и науки облгосадминистрации эти игровые наборы уже переданы органам управления образованием горисполкомов, райгосадминистраций, сельских и поселковых советов территориальных громад, военно-гражданских администраций для дальнейшей передачи их в учреждения общего среднего образования области.



Напомним, что уже третий год подряд на основании Меморандума о взаимопонимании между The LEGO Foundation и Министерством образования и науки Украины заведения общего среднего образования страны обеспечиваются игровыми наборами LEGO Six Bricks.