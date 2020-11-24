Эксперт рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса

Украина находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, говорится в материале “Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса”.

По его словам, эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с ней не сможет. Славуцкий сообщил о четырех уровнях жесткого карантина, который уже нужно вводить.

“Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре”, – сказал Славуцкий.