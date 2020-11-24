Возобновляется курсирование поезда Хмельницкий-Лисичанск

Укрзализныця с 13 декабря 2020 года, после почти 8-месячного перерыва, восстанавливает следование фирменного поезда “Максим Яровец” №138 / 137 сообщением «Хмельницкий – Лисичанск». Предварительная продажа билетов уже открыта.

Об этом Суспільному сказал ведущий специалист по вопросам функционирования железнодорожного транспорта АО «Укрзализныця» Владислав Бондарь.

По его словам, отправление поезда из Хмельницкого, начиная с 13 декабря, будет происходить в 17:24. Прибудет поезд в Лисичанск в 13:50. Обратно из Лисичанска поезд будет отправляться в 15:10 и прибывать в Хмельницкий о 11:18.

«Поезд «Максим Яровец» будет курсировать ежедневно. На маршруте будет задействовано два состава вагонного участка №3 станции Хмельницкий по 18 вагонов в каждом составе. На пути следования поезд будет осуществлять остановки, в частности, в Виннице, Киеве, Полтаве, Харькове, Чугуеве, Купянске, Сватово, Рубежном и других населенных пунктах », – говорит Владислав Бондарь.