Степанов назвал условие введения локдауна в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. Ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.

Об этом шла речь в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV, передает РБК-Украина

Как пояснил министр, когда правительство говорит об усилении карантина, то оно опирается на загруженность медицинской системы.

“Глядя на сегодняшнюю динамику мы можем говорить, что это (критическая загруженность – ред.) от 25 до 30 тысяч (новых случаев ежедневно – ред.). В таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть около 80%, а это уже серьезная цифра”, – заявил он.

По словам Степанова, сейчас в Украине в целом занято 52% коек для больных коронавирусом. Наиболее напряженная ситуация с заполненностью больниц в Киеве, Одессе и Харьковской области.

“Мы продолжаем увеличивать количество коек для больных коронавирусом. Мы также увеличиваем количество коек, подключенных к кислороду и концентраторам. Мы продолжаем наращивать мощности медицинской системы”, – подчеркнул министр.