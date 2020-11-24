На Новоайдарщине задержали рыбака, который ловил рыбу с помощью запрещенного орудия колющего типа

11 ноября Луганский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на озере Малимоновское у с.Колядовка Новоайдарского района.

Об этом сообщает Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области.

Около 21 часов был задержан нарушитель, осуществлявший незаконный вылов рыбы запрещенным орудием лова колющего типа – ости на резиновой лодке. С помощью запрещенного орудия поймал такую ​​рыбу: карась серебристый – 4 экз., щука – 7 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила более 4 кг. Нанесен ущерб в размере 2448 грн.

На рыбака оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела направлены в Новоайдарский районный суд Луганской области для привлечения лиц к административной ответственности.

В Управлении Госрыбагентства в Луганской области функционирует телефонная «горячая линия»: (06461) 2-27-48 и (099) 674-10-55. О нарушении Правил любительского и спортивного рыболовства и порядка приобретения или сбыта рыбы – просьба сообщать по указанному номеру телефона.