Северодонецкий “Азот” инвестирует более 2,5 млн гривен в модернизацию цеха азотной кислоты

Предприятие “Северодонецкое объединение “Азот” (Луганская область), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, намерено инвестировать более 2,5 млн гривен в модернизацию цеха азотной кислоты.

Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, на предприятии начался капитальный ремонт агрегата (УКЛ-7 №3) в цехе производства азотной кислоты.

Общий объем средств, инвестированных в модернизацию агрегата, составит более 2,5 млн гривен.

“Мы продолжаем модернизировать предприятие. Успешное проведение этого планового ремонта повысит показатели производительности, улучшит ряд расходных коэффициентов и, соответственно, повлияет на себестоимость. В цехе снизится потребление аммиака и будет повышена концентрация производимой кислоты”, – цитируется в сообщении председатель правления предприятия Леонид Бугаев.

По его словам, в рамках ремонтной кампании выполняются работы на основных узлах агрегата УКЛ-7 цеха производства азотной кислоты.

В частности, производится замена фильтров на всем агрегате, замена змеевиков на абсорбционной колонне, также проводится экспертно-техническая диагностика колонны, холодильника-компенсатора и других ключевых узлов, при этом оборудование, в том числе основа агрегата – турбокомпрессор, вскрывается и проверяется на наличие возможных дефектов.

Проводится комплексная диагностика и ремонт электрооборудования, контрольно-измерительных приборов.

“Модернизация цеха не приведет к снижению текущего объема производства. Капитальный ремонт ведется на агрегате цеха №3, а другие три технологические линии продолжают функционировать, и выпуск азотной кислоты продолжается. Производственные планы будут полностью выполнены, и наши клиенты получат необходимую продукцию вовремя и в нужных объемах”, – подчеркнул Бугаев.