Встретились зима с осенью: яркие фото первого снега из разных городов Украины

За окном ноябрь, а во многих городах Украины уже выпал снег.
“источник” опубликовал фото, которыми поделились пользователи сети из разных уголков страны.
Снегом засыпало области 23-24 ноября. Землю укрыло как будто белым покрывалом, несмотря на еще не опавшие на всех деревьях листья.
Львовская область
Запорожье
Полтавская область
Харьков
Днепр
Днепропетровская область
Как сообщал “источник”, 24 ноября в Украине ожидается относительно теплая, как для конца ноября, погода: в течение дня в большинстве областей будет +4+8 градусов, однако общее настроение будут портить порывистый ветер и осадки – дожди и снег.
В Украине начало новой недели не радует солнцем – по всей территории страны, кроме юга, ожидаются дожди и мокрый снег.