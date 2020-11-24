Встретились зима с осенью: яркие фото первого снега из разных городов Украины

За окном ноябрь, а во многих городах Украины уже выпал снег.

“источник” опубликовал фото, которыми поделились пользователи сети из разных уголков страны.

Снегом засыпало области 23-24 ноября. Землю укрыло как будто белым покрывалом, несмотря на еще не опавшие на всех деревьях листья.

Львовская область

Запорожье

Полтавская область

Харьков

Днепр

Днепропетровская область

Как сообщал “источник”, 24 ноября в Украине ожидается относительно теплая, как для конца ноября, погода: в течение дня в большинстве областей будет +4+8 градусов, однако общее настроение будут портить порывистый ветер и осадки – дожди и снег.

В Украине начало новой недели не радует солнцем – по всей территории страны, кроме юга, ожидаются дожди и мокрый снег.