В Новоайдарском районе выявили незаконную рубку деревьев

Вчера, 23 ноября, в Капитановском лесничестве ГП «Новоайдарское лесоохотничье хозяйство» лесной охраны на территории Муратовского сельского совета в квартале 9 была выявлена ​​незаконная рубка 40 сухостойных деревьев сосны обыкновенной.

Об этом сообщает пресс-служба лесничества.

К месту незаконной рубки вызвали следственно-оперативную группу Новоайдарского районного отдела полиции ГУНП в Луганской области.



По данному факту составлен акт осмотра места совершения нарушения лесного законодательства от 23 ноября 2020 года.

Ответственность за незаконную рубку деревьев предусмотрена ст.65 КоАП (незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка) и ст.105 Лесного кодекса Украины. Такое правонарушение предусматривает взыскание штрафа от тридцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.



В результате совершенного лесонарушения причинен вред лесному хозяйству на сумму 164571,09 грн.

Проводятся следственные действия.