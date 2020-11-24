В Украине за сутки зафиксировали более 12 тысяч новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 ноября в Украине зафиксировано 12287 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 533, медработников – 570). Количество активных больных составляет 337 355.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за последние сутки: госпитализированы (лица) – 1403 летальных случаев – 188 выздоровели (лица) – 8298 Осуществлен тестирований за сутки – в т. ч .: 61567 методом ПЦР – 35425 методом ИФА – 26142 За все время пандемии в стране: заболело (лица) – 647976 выздоровели (лица) – 299358 летальных случаев – 11263 проведения ПЦР-тестов – 4279025

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев 61640 случаев Винницкая область – 15658 случаев Волынская область – 22221 случаев Днепропетровская область – 30606 случаев Донецкая область – 20498 случаев Житомирская область – 27157 случаев Закарпатская область – 21903 случаев Запорожская область – 25242 случаев Ивано-Франковская область – 32826 случаев Киевская область – 32301 случаев Кировоградская область – 4455 случаев Луганская область – 5719 случаев Львовская область – 42050 случаев Николаевская область – 15745 случаев Одесская область – 38766 случаев Полтавская область – 19143 случаев Ровенская область – 28461 случаев Сумская область – 23896 случаев Тернопольская область – 26051 случаев Харьковская область – 51992 случаев Херсонская область – 8869 случаев Хмельницкая область – 26624 случаев Черкасская область – 19038 случаев Черновицкая область – 31710 случаев Черниговская область – 15405 случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.