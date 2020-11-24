В Украине за сутки зафиксировали более 12 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 ноября в Украине зафиксировано 12287 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 533, медработников – 570). Количество активных больных составляет 337 355.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за последние сутки: 
госпитализированы (лица) –1403
летальных случаев –188
выздоровели (лица) –8298
Осуществлен тестирований за сутки –   в т. ч .:61567
методом ПЦР –35425
методом ИФА –26142
За все время пандемии в стране: 
заболело (лица) –647976
выздоровели (лица) –299358
летальных случаев –11263
проведения ПЦР-тестов –4279025

Количество заболеваний в регионах: 

г. Киев61640случаев
Винницкая область –15658случаев
Волынская область –22221случаев
Днепропетровская область –30606случаев
Донецкая область –20498случаев
Житомирская область –27157случаев
Закарпатская область –21903случаев
Запорожская область –25242случаев
Ивано-Франковская область –32826случаев
Киевская область –32301случаев
Кировоградская область –4455случаев
Луганская область –5719случаев
Львовская область –42050случаев
Николаевская область –15745случаев
Одесская область –38766случаев
Полтавская область –19143случаев
Ровенская область –28461случаев
Сумская область –23896случаев
Тернопольская область –26051случаев
Харьковская область –51992случаев
Херсонская область –8869случаев
Хмельницкая область –26624случаев
Черкасская область –19038случаев
Черновицкая область –31710случаев
Черниговская область –15405случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.