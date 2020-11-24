В Украине за сутки зафиксировали более 12 тысяч новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 ноября в Украине зафиксировано 12287 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 533, медработников – 570). Количество активных больных составляет 337 355.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
|Также за последние сутки:
|госпитализированы (лица) –
|1403
|летальных случаев –
|188
|выздоровели (лица) –
|8298
|Осуществлен тестирований за сутки – в т. ч .:
|61567
|методом ПЦР –
|35425
|методом ИФА –
|26142
|За все время пандемии в стране:
|заболело (лица) –
|647976
|выздоровели (лица) –
|299358
|летальных случаев –
|11263
|проведения ПЦР-тестов –
|4279025
Количество заболеваний в регионах:
|г. Киев
|61640
|случаев
|Винницкая область –
|15658
|случаев
|Волынская область –
|22221
|случаев
|Днепропетровская область –
|30606
|случаев
|Донецкая область –
|20498
|случаев
|Житомирская область –
|27157
|случаев
|Закарпатская область –
|21903
|случаев
|Запорожская область –
|25242
|случаев
|Ивано-Франковская область –
|32826
|случаев
|Киевская область –
|32301
|случаев
|Кировоградская область –
|4455
|случаев
|Луганская область –
|5719
|случаев
|Львовская область –
|42050
|случаев
|Николаевская область –
|15745
|случаев
|Одесская область –
|38766
|случаев
|Полтавская область –
|19143
|случаев
|Ровенская область –
|28461
|случаев
|Сумская область –
|23896
|случаев
|Тернопольская область –
|26051
|случаев
|Харьковская область –
|51992
|случаев
|Херсонская область –
|8869
|случаев
|Хмельницкая область –
|26624
|случаев
|Черкасская область –
|19038
|случаев
|Черновицкая область –
|31710
|случаев
|Черниговская область –
|15405
|случаев
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.