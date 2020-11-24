В правительстве запретили ограничивать поставки электроэнергии для Попаснянского водоканала

Кабмин своим решением запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии для коммунального предприятия “Попаснянский районный водоканал” Луганской области.

Как передает Укринформ, об этом говорится в постановлении №1146 от 23 ноября, опубликованном на Урядовом портале

В частности, своим решением Кабмин внес изменения в порядок обеспечения поставок электроэнергии защищенным потребителям.

“На время проведения Операции объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются к объектам коммунального предприятия “Компания “Вода Донбасса” и коммунального предприятия “Попаснянский районный водоканал”, – говорится в обновленном документе.

Как сообщалось, 5 июля 2019 Кабинет Министров Украины своим решением запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса», которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

В начале ноября ООО “Луганское энергетическое объединение” анонсировало отключение объектов Попаснянского райводоканала, начиная с 0 часов 00 минут 24 ноября. Водоканал задолжал трем поставщикам около 250 млн грн.