Трамп запустил передачу власти Байдену в США: что известно

Действующий президент США Дональд Трамп начал передачу власти новоизбранному главе государства Джо Байдену.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление в письме председателя Администрации общих служб (GSA) Эмили Мерфи.

Трамп позволил чиновникам GSA начать этот процесс. Такое решение его команда приняла самостоятельно, признав свое поражение на выборах.

В частности, Трамп поручил главе Мерфи сделать “все необходимое” относительно “начальных протоколов” передачи власти. Потому 30 ноября Байден получит доступ ко всем ресурсам.

“Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи с GSA за непоколебимую преданность нашей стране. Она столкнулась с преследованием, угрозами и абьюзом. Не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей или работниками GSA”, – написал Трамп на своей Twitter-странице.

Но также он заявил, что его команда продолжит борьбу за результаты выборов, надеясь на победу.

“Однако, в лучших интересах нашей страны, я рекомендую Эмили и ее команде сделать все необходимое по начальных протоколах. Я сказал своей команде сделать то же”, – отметил Трамп.

В то же время в The New York Times пишут, что исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам заявил, что передача власти начнется с обсуждений пандемии и национальной безопасности.

“Мы также намерены получить полное представление о попытках администрации (Дональда) Трампа опустошить государственные учреждения”, – сказал Абрахам, не объяснив своих слов.

Как сообщал “источник”, впечатление, что и республиканцы, и демократы в США сейчас на стороне Украины, обманчиво.