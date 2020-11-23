В Украине со следующего года появятся бесплатные курсы для поступающих из ВОТ

Бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов из временно оккупированных территорий будут работать в Украине с 2021, сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Об этом передает “Радио Свобода”

«Подготовительные курсы будут работать. Это норма закона, и она должно выполняться. Мы сейчас над этим работаем », – сказал Витренко на онлайн-форуме « Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс ».

В свою очередь, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что сейчас в проекте государственного бюджета на 2021 не предусмотрено внедрение таких курсов.

«Мы для того и существуем в парламенте, чтобы исправлять некоторые ошибки. Поэтому мы внесли отдельную правку по обеспечению финансирования подготовительных курсов. Ко второму чтению мы будем бороться за дополнительные 100 млн грн на отдельную бюджетную программу, которая позволит организовать такие подготовительные курсы, более того – выплачивать стипендии и давать места в общежитиях для детей, которые приедут сюда после 10-го класса и начнут подготовительную работу для поступления в вузы Украины », – сказал Бабак.

По данным Минобразования, в этом году в украинские высшие учебные заведения из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма вступили более две тысячи человек.