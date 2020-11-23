В “ЛНР” “надеются” открыть пункты пропуска “Золотое” и “Счастье” в “ближайшие недели”

На временно неподконтрольной территории Луганщины незаконные вооруженные формирования перекладывают ответственность за работу пунктов пропуска на украинскую сторону.

Так называемый “министр иностранных дел” Владислав Дейнего во время круглого стола, организованного онлайн российским агентством “ТАСС” заявил, что в “ЛНР” “надеются, что украинская сторона в течение “ближайших пары недель” согласует вопросы, касающиеся открытия новых контрольных пунктов пропуска (КПП) у Счастья и Золотого”.

“Надеюсь, в ближайшие пару недель нам удастся открыть эти пункты пропуска”, – сказал он.

Дейнего выразил надежду на то, что “решить проблемные вопросы открытия пунктов пропуска позволит предстоящая на этой неделе встреча участников Контактной группы”.

При этом новые пункты пропуска на Луганщине по решению командования ООС заработали еще 10 ноября, но НВФ отказались синхронно их открывать. Таким образом, на линии разграничения в области работает только КПВВ “Станица Луганская”.