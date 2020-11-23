На Луганщине за минувшие сутки выявили только 13 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 13 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Рубежное – пять, Кременской район – пять, Станично-Луганский – три.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 5679 человек.

Из них выздоровели – 3152; лечатся – 2389 (338 – стационарно, 2051 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 16,2%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 ноября (9:00) в Украине 635 689 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 075 – летальных, 291060 человек выздоровели. Всего проведено 4243600 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 10 945 новых случаев; летальных – 124; осуществлено 28374 тестирования; выздоровели 4143 человека