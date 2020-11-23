Это крайняя опция: в “Слуге народа” назвали условие введения полного локдауна в Украине

Правительство может прибегнуть к введению в Украине жесткого карантина, если остальные меры не помогут остановить рост заболеваемости Covid-19.

Как пишет “Украина 24” об этом заявил народный депутат от “Слуги народа”, представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

“Полный локдаун может быть уместен как крайняя опция, если количество больных достигнет такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения. Постоянно эти цифры называются, последняя, которую озвучил министр здравоохранения, — это 30 тысяч. Хотя это, по моему мнению, очень высокий показатель заболеваемости”, — отметил он.

Мокан подчеркнул, что на данный момент цель карантина выходного дня не достигнута, рост заболеваемости коронавирусом не стабилизировался.

“Речь идет о том, что сейчас увеличивается коечный фонд, увеличиваются мощности системы здравоохранения. Но, тем не менее, количество госпитализаций растет. Цель карантина выходного дня — стабилизировать этот рост. Но, если через некоторое время количество заболевших и госпитализаций значительно вырастет, эта опция (жесткий карантин, – “источник”) должна рассматриваться“, — резюмировал Мокан.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что уже с 10-15 декабря в Украине может быть введен жесткий карантин, который продлится в лучшем случае до 15 января.