Когда Украину закроют на жесткий карантин и сколько он будет длиться: озвучен прогноз

В Украине ежедневно коронавирусом заражаются тысячи людей, медицинская система работает на пределе возможностей. Уже с 10-15 декабря в стране может быть введен жесткий карантин, который продлится в лучшем случае до 15 января.

Как пишет Telegram-канал “Coronavirus|Коронавирус|Экстренно”, их источники Министерства охраны здоровья передали им ксерокопию докладной министру с прогнозом Центра общественного здоровья.

Согласно документу, чтобы избежать коллапса системы охраны здоровья, с 10-15 декабря необходимо вводить полный локдаун до 15 января. Но, так как все на Новый год и Рождество пойдут по друзьям и родным, пик заболевания придется на 14-15 января. Потому нужно быть готовыми к закрытию до 1 февраля.

Также есть сценарий с закрытием до 1 марта, но по нему нет точных подсчетов количества больных.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 22 ноября, зафиксировали 10 945 новых случаев коронавируса. Умерло от осложнений Covid-19 за сутки 124 украинца.