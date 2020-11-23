Гемаза (Gemase)

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Формой выпуска лекарства является лиофилизат для внутримышечных инъекций. Действующим компонентом является проурокиназа. Область применения препарата – офтальмология. Фибринолитик, способствует растворению тромбов, сгустков крови, предупреждает развитие тромбоза.

Как действует Гемаза на организм человека?

После проникновения в ткани организма начинается активное действие препарата. Под его влиянием происходит трансформация плазминогена, разрушаются сгустки. Через два часа достигается максимальное количество активных веществ в тканях глаз. Полное выведение лекарства происходит через 12 часов.

Особенности использования препарата

Препарат назначается в офтальмологии для комплексной терапии таких патологий:

при развитии тромбоза центральной вены либо ее разветвлений в сетчатке глаз;

при наличии окклюзии главное артерии в сетчатке глаза;

при кровоизлиянии в гифему или гемофтальм;

разные виды кровотечений в зрительном аппарате;

при развитии фибриниодного синдрома.

Офтальмологами назначается лекарство в качестве профилактики спаечных процессов после проведенного хирургического вмешательства. Оно растворяет тромбы и сгустки крови, помогает в лечении глазных заболеваний. С осторожностью используется при параллельном приеме ацетилсалициловой кислоты.

Лиофилизат – это порошкообразная масса. Ее разводят в физрастворе. Вводят инъекционно в нижнее веко, в глазное яблоко либо в гемофтальм.

К противопоказаниям этого лекарственного средства относят:

высокая опасность развития кровотечений;

гипертоническое заболевание;

сахарный диабет, который сопровождается ретинопатией;

недостаточность почечной функции;

туберкулез;

детский возраст;

период вынашивания ребенка и лактации;

индивидуальная непереносимость действующих компонентов.

На лиофилизата Гемаза цена варьируется, в зависимости от поставщика, дозировки, количества ампул. Интернет-аптека предлагает купить лекарство по средней стоимости – 800 гривен. На других ресурсах Гемаза цена Мелитополь может отличаться. Хранение препарата осуществляется в течение 4 лет, после чего его утилизируют.



