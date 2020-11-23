Шпаклевочные работы: выбор материалов

Неотъемлемым этапом процесса отделки являются шпаклевочные работы. Перед нанесением отделочных материалов поверхности необходимо подготовить должным образом. Качественное нанесение шпаклевки на потолок и стены – залог отменного результата ремонтных работ. Применение дорогостоящих материалов не дает полной гарантии успешного выполнения ремонта, для этого понадобится еще наличие определенного мастерства. Для обработки поверхностей используют шпатлевку.

Перед началом работ следует тщательно очистить стены, потолок от пыли и грязи. Следующий этап – нанесение специальных грунтовых растворов с помощью валика или краскопульта. Только после этого можно начинать шпаклевку.

Особенности шпаклевочных смесей

Шпаклевка представляет собой порошковый или пастообразный стройматериал. Ее основное назначение – выравнивание поверхностей перед отделочными работами. Данный материал имеет следующие функции:

маскировка дефектов на стенах, потолке;

защита поверхностей от неблагоприятных воздействий;

улучшение теплоизоляции стен.

К основным характеристикам и требованиям к шпаклевочным смесям относят такие моменты, как:

Адгезия. Важное свойство, которое характеризует способность прилипания материала к обрабатываемой поверхности. Экологичность. Материал не наносит вред здоровью человека. Особенно это актуально при выполнении работ в помещениях. Износостойкость. Важная характеристика для материала, который используется для наружных работ. Шпаклевка должна обладать устойчивостью к различным повреждениям, повышенной влажности, температурным перепадам. Сходимость. Особенность, характеризующая способность формировать ровные поверхности без дополнительных механических воздействий.

Кроме того, смесь для шпаклевки должна поддаваться шлифовке.

На что обратить внимание при выборе материала?

Индивидуальное проектирование – ответственный процесс, который лучше доверить профессионалам. При этом все особенности и нюансы будут учтены предельно точно. Только специалисты смогут грамотно организовать работу, подобрать оптимальные разновидности стройматериалов.

Важным критерием при выборе шпатлевки является материал, который будет применяться для отделки. Чтобы подготовить поверхность для поклейки обоев, подойдет сухая разновидность. Перед покраской рекомендовано нанести пастообразную шпаклевку. Покупая готовую смесь, следует убедиться в ее качестве. Для этого необходимо попросить продавца открыть крышку. Смесь должна быть однообразной, без включения твердых фракций. Также значимым критерием является температурный диапазон, при котором будет применяться шпаклевка.