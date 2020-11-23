Как нарезать резьбу метчиком без перекоса

Резьба метчиком считается базовой операцией в области обработки металлических изделий, конструкций и заготовок. Это операция, которая подходит как для ручной обработки, так и для автоматического оборудования, чтобы увеличить скорость резки. Соединения резьбового типа широко распространяется в оборудовании самых разнообразных системных механизмов и аппаратов. Болты, винты, шпильки и гайки принято считать универсальными и легко заменяемые на аналогичные или типичные крепежные элементы. При этом, бывают ситуации, когда следует нарезать резьбу ручным способом. В этом плане, приходится делать резьбу метчиком.

Рассмотрим, как происходит нарезание, что такое метчикодержатель, как происходит использование метчиков при выполнении рабочих операций.

Разновидности метчиков

В 21 веке развивается всё, включая оборудование, инструменты и оснастку, которая применяется в работе. На рынке появилось большое количество метчиков, которые применяются для выполнения тех или иных операций. В зависимости от выбора конкретной модели, можно выполнить определённую специфическую работу. Стоит отойти на шаг в сторону при выборе подходящей оснастки, как результат будет совершенно иным. Например, в области нарезки резьбы активно применяется такой вариант, как метчик м3. Модель позволяет сформировать идеальные отверстия.

Если брать метчик м8, то он уже подходит для немного других операций, так как отличается от варианта м3. М3 и М8 – это популярные модели, которые применяются в области обработки металлических изделий и конструкций.

Нарезание резьбы внутреннего типа

Чтобы выполнить нарезание резьбы без перекоса, следует использовать ряд инструментов, среди которых:

Молоток, дрель, свёрла и кернер;

Метчики, тиски для слесарных работ, вороток;

Масло.

Это базовый набор для проведения качественных операций. Чтобы не было перекоса, следует произвести разметку изделия, над которым будут выполняться работы. Далее кернят центр отверстия, которое получится после выполнения работ. После рабочий должен подобрать сверло, который будет соответствовать нужному диаметру резьбы.

В заготовке производится сверление отверстия на нужную глубину. Глубина должна быть больше длины части, над которой производится нарезание. После выполняется фаска. Согласно ключевым характеристикам резьбы, необходимо подобрать инструмент для реза. Тут на сцену выходят два метчика. Один должен использоваться для черновой работы, а другой – для проведения чистовых операций. Согласно размерам квадрата хвостовика метчиков необходимо определиться с воротком. Деталь крепится в тисках, производится установка метчиков под 90 градусов. Путём нажатий, производится вращение воротка за рукоятки.

Таким образом, получается нарезать резьбу без перекоса.