Европейская неделя тестирования: жители Луганщины могут бесплатно сдать тест на ВИЧ и вирусный гепатит С

Около миллиона украинцев не знают, что имеют в своем организме вирус гепатита С. Еще 60 000 – не знают о своем ВИЧ-статусе. Своевременное обнаружение вирусов в организме гарантирует наименьший вред здоровью. Ведь чем раньше вирус найден, тем раньше человек попадает под медицинское наблюдение и начинает лечение.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.



Сейчас полностью излечиться от ВИЧ невозможно. Зато современная антиретровирусная терапия гарантирует полноценное и здоровое жизни всем людям, имеющим ВИЧ. От гепатита С можно избавиться полностью за 3 или 6 месяцев.

Государство закупает качественные и безопасные лекарства, которые может получить каждый больной гепатитом С. В этом году в Украине 29815 курсов для лечения от вирусного гепатита С. То есть государство может вылечить около 30 тысяч украинцев бесплатно.

Европейская неделя тестирования введена в 2013 году, чтобы увеличить количество тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты и повысить осведомленность людей о преимуществах раннего тестирования на эти заболевания.

Уже восьмой год подряд неделя тестирования происходит в странах Европы. Шестой год – к инициативе кроме тестирования на ВИЧ включено тестирование на вирусные гепатиты В и С. Второй год подряд Европейская неделя тестирования проходит дважды в год – в мае и ноябре.

В рамках Европейской недели тестирования в 17 регионах Украины можно бесплатно провериться на ВИЧ и вирусный гепатит С. В частности, пункты тестирования будут работать с 20 по 27 ноября.

В Луганской области пройти тестирование на ВИЧ и гепатит С можно по адресу:

📷г.Рубежное, ул.30 лет Победы, 10 Офис БО “Луганское областное общество” Всеукраинская сеть ЛЖВ “с 9.00. до 16.00.

📷г.Северодонецк, ул.Сметанина, 5 Ш Луганский областной медицинский центр социально опасных инфекционных болезней. С 9.00. до 15.00.