“Удивляют”: луганчанка рассказала о ценах на продуктовом рынке

Жительница временно неподконтрольного Луганска поделилась ценами на продукты питания на местном продуктовом рынке.

Она посетила рынок и сделала необходимые покупки, сообщает cxid.info

«Цены удивляют… Сейчас расскажу, что у нас на сегодняшний день сколько стоит», — сказала она.

Женщина приобрела:

яйца (десяток) — 62 руб. (23 грн по местному курсу на 18.11.2020);

зеленый горошек (пол-литровая баночка) — 59 руб. (22 грн);

муку (упаковка 2 кг) — 35 руб. (13 грн);

сухие дрожжи (упаковка в 10 г) — 10 руб. (4 грн);

сахар (1 кг) — 50 руб. (19 грн).

Также в число покупок вошли:

яблоки по 65 руб. (25 грн) за кг;

гранаты по 90 руб. (34 грн) — одна штучка вышла 25 руб. (9 грн);

курица (Чернухинская птицефабрика) по 130 руб. (49 грн) за кг, 2,884 кг обошлись в 374 руб. (141 грн);

рыба минтай по 130 руб. (49 грн) — 3 рыбины затянули на 1 кг 800 г и обошлись 234 руб. (88 грн);

зелень по 150 руб. (57 грн) за кг — пучок на 35 руб. (13 грн);

сыр «Королева Марго» белорусский по 435 за кг — кусочек на 103 руб. (39 грн).

Жительница Луганска приобрела мед: для нее сделали скидку и отдали поллитра за 180 руб. (68 грн). Без скидки светлый мед стоит 200 руб. (75 грн) за поллитра, 3-литровая банка светлого меда стоит 1200 руб. (453 грн), гречишного — 1500 руб. (566 грн).

Также она купила лампочки (обычная лампа накаливания на 100 Ватт): со стандартным цоколем — 15 руб. (6 грн), с маленьким цоколем — 20 руб. (7 грн).