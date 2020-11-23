На Луганщине снежная погода: как работают дорожники. ФОТО

С середины ночи 22 ноября в Луганской заснежило. Впрочем, дорожники работают с самой ночи. Проезд по дорогам Луганщины обеспечено в полном объеме. В круглосуточном режиме продолжают работать дорожники районных филиалов ГП «Луганский облавтодор».

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



Информацию по состоянии проезда автомобильными дорогами Луганской области предоставил директор ГП «Луганский облавтодор» Александр Коротун. По его словам непогода, а именно осадки в виде снега и мокрого снега, накрыла все районы Луганщины. Дороги чистятся и обрабатываются противогололедной смесью. Для этой работы привлечены комбинированные дорожные машины (КМД), грейдеры и погрузчики.



«С ночи на дороги вышла спецтехника районных филиалов ГП« Луганский облавтодор ». Всего было задействовано около 90 единиц техники и около 120 сотрудников », – отмечает Александр Коротун.



К изменениям в погоде, к снегу дорожное хозяйство Луганской области заранее подготовлено. Об этом напомнил заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области по эксплуатационному содержанию Евгений Филин.

Сотрудники Службы автомобильных дорог в Луганской области, ГП «Луганский облавтодор», ГСЧС и Национальной полиции работают совместно над решением нештатных ситуаций.



«Стоит отметить, что на Луганщине начало зимнего сезона пришлось на 16 ноября. Дорожники оказались тщательно подготовлены к работе в зимний период. Именно поэтому, отсутствуют существенные осложнения проезда, все решается в рабочем порядке.

На дорогах, на спусках / подъемах, через каждые 50 метров установлены конусы с противогололедной смесью (песок – соль).

Они сделаны для того, чтобы водители, которые оказались в затруднительном положении, могли ими самостоятельно воспользоваться », – отметил Евгений Филин.



И Евгений Филин, и Александр Коротун в очередной раз подчеркивают, что водителям давно уже нужно «переобуться» и всегда помнить об опасности.