В неподконтрольном Луганске маршрутка попала в аварию: пятеро пострадавших. ФОТО

Во временно неподконтрольном Луганске по улице Ватутина из-за повреждения колеса маршрутное такси №133 попало в аварию.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

В ДТП пострадали пять пассажиров автобуса:

-женщину 1940 года рождения в состоянии средней степени тяжести с переломами третьего и четвёртого рёбер слева, ушибом коленного сустава отправили в городскую больницу;

-женщина 1992 года рождения получила закрытый перелом костей носа и ушиб правого коленного сустава;

-женщина 2000 года рождения – сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и ушиб правого коленного сустава;

– мужчину 1963 года рождения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с открытым переломом правой большеберцовой кости и ссадиной левой голени;

-мужчину 1990 года рождения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей лица и ушибом правого коленного сустава.

В социальных сетях опубликовали фото с места дорожно-транспортного происшествия: